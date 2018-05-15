Анчелотти отказал клубу АПЛ ради "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" станет Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист ради работы с неаполитанским клубом отклонил предложение возглавить "Вест Хэм".

В данный момент 58-летний Анчелотти уже подыскивает себе жилье в Неаполе и вскоре подпишет с клубом контракт.

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