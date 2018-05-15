Анчелотти отказал клубу АПЛ ради "Наполи"

Теги наполикарло анчелоттивест хэм юнайтед

Анчелотти отказал клубу АПЛ ради "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" станет Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист ради работы с неаполитанским клубом отклонил предложение возглавить "Вест Хэм". 

В данный момент 58-летний Анчелотти уже подыскивает себе жилье в Неаполе и вскоре подпишет с клубом контракт.

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