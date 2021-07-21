Анчелотти отказался о трансферов в полузащиту, так как у "Реала" уже перебор в этой линии

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти был бы рад видеть в своей команде хавбеков Николу Бареллу и Уссема Ауара, однако не считает их приход целесообразным при наличии в команде 8 полузащитников.

Напомним, что на данный момент в первой команде "сливочных" числится 7 хавбеков: Каземиро, Кроос, Модрич, Эдегор, Вальверде, Иско и Себальос, а также Антонио Бланко из второй команды мадридцев.

Ранее сообщалось об интересе королевского клуба к Ауару и Барелле.

Анчелотти возглавил "Реал" после ухода Зинедина Зидана. Итальянец уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. За два сезона со "сливочными" он выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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