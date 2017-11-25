Анчелотти отказался от очередного назначения
Итальянский специалист Карло Анчелотти не собирается становиться главным тренером сборной Саудовской Аравии.
Несмотря на то, что федерация футбола этой страны предложила итальянцу солидный контракт, специалиста не интересует эта работа.
Напомним, что сборная Саудовской Аравии пробилась на ЧМ-2018.
Читайте: Анчелотти поставил условия перед Федерацией футбола Италии | http://soccernews.ru
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