Анчелотти отказался от очередного назначения

Теги карло анчелоттисаудовская аравия

Анчелотти отказался от очередного назначенияИтальянский специалист Карло Анчелотти не собирается становиться главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что федерация футбола этой страны предложила итальянцу солидный контракт, специалиста не интересует эта работа.

Напомним, что сборная Саудовской Аравии пробилась на ЧМ-2018.

Читайте: Анчелотти поставил условия перед Федерацией футбола Италии | http://soccernews.ru

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