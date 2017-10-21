Анчелотти отказался возглавить "Лестер"

Руководство "Лестера" продолжает поиски нового специалиста на должность главного тренера.

Также, по информации издания The Telegraph, клуб контактировал с Карло Анчелотти, но итальянец отказался возглавить команду.

Ещё одним кандидатом является Давид Вагнер.

Не пропустите видеообзор матча "Вест Хэм" – "Брайтон". | http://soccernews.ru