Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Теги италиякарло анчелоттироберто манчини

Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти не заинтересован в работе со сборной Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, Анчелотти намерен продолжать клубную карьеру. Интерес к нему проявляет "Арсенал".

Что касается итальянской национальной команды, то теперь фаворитом на пост главного тренера является наставника "Зенита" Роберто Манчини.

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