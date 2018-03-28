Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти не заинтересован в работе со сборной Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, Анчелотти намерен продолжать клубную карьеру. Интерес к нему проявляет "Арсенал".

Что касается итальянской национальной команды, то теперь фаворитом на пост главного тренера является наставника "Зенита" Роберто Манчини.

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