Анчелотти отказывается комментировать возможное назначение на пост тренера сборной Италии

Итальянский тренер Карло Анчелотти ответил на вопрос о сборной Италии.

"Пожалуйста, не спрашивайте меня о сборной Италии. Я еще не принял решение, посмотрим, что будет в июне" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что Италию также могут возглавить Антонио Конте, Луиджи Ди Бьяджо или Роберто Манчини.

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