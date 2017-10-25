Анчелотти отклонил щедрое предложение, которое сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером мира
Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской "Баварии" менее месяца назад, отклонил щедрое предложение китайского "Гуанчжоу Эвергранд".
Как информирует El Mundo Deportivo, новоиспеченный чемпион своей страны предложил 58-летнему специалисту подписать контракт с окладом в размере 20-ти миллионов евро за сезон "чистыми". Однако Анчелотти предпочел продолжить свою тренерскую карьеру в Европе.
Напомним, в услугах Анчелотти также был заинтересован "Эвертон". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
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|Тянцзин Теда
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|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30