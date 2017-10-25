Анчелотти отклонил щедрое предложение, которое сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером мира

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской "Баварии" менее месяца назад, отклонил щедрое предложение китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

Как информирует El Mundo Deportivo, новоиспеченный чемпион своей страны предложил 58-летнему специалисту подписать контракт с окладом в размере 20-ти миллионов евро за сезон "чистыми". Однако Анчелотти предпочел продолжить свою тренерскую карьеру в Европе.

Напомним, в услугах Анчелотти также был заинтересован "Эвертон". | soccernews.ru