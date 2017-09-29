Анчелотти отправил прощальное послание "Баварии"

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Анчелотти отправил прощальное послание "Баварии"Итальянский тренер Карло Анчелотти отправил прощальное послание своему уже бывшему клубу мюнхенской "Баварии".

Так, в своем твиттере 58-летний специалист написал: "Для меня было большой честью стать частью истории "Баварии". Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и его потрясающих болельщиков".

Напомним, Анчелотти может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru

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