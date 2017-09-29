Анчелотти отправил прощальное послание "Баварии"

Итальянский тренер Карло Анчелотти отправил прощальное послание своему уже бывшему клубу мюнхенской "Баварии".

Так, в своем твиттере 58-летний специалист написал: "Для меня было большой честью стать частью истории "Баварии". Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и его потрясающих болельщиков".

Напомним, Анчелотти может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru