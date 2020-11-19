Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переходе Иско в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что английский клуб может приобрести полузащитника мадридского "Реала" Иско.

"Я не работаю над трансфером Иско. Это неправда. Мы еще даже не обсуждали зимнее трансферное окно с руководством. Так что эти слухи - полная чушь", - приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" готов заплатить около 18 миллионов евро за Иско, которого "Реал" выставил на трансфер. Напомним, что ранее Анчелотти и Иско работали вместе в "Реале".

В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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