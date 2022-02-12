Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Вильярреалом"

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Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре своей команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:0).

"Я доволен тем, как мы играли во втором тайме. У нас было много моментов, так что нужно продолжать в том же духе. "Реал" просто не повезло, мы дважды попали в перекладину. Кроме того, вратарь "Вильярреала" совершил несколько хороших сейвов. Ла Лига по-прежнему остается сложным турниром", - приводит слова Анчелотти Marca.

"Реал", набрав 54 очка, продолжает лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

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