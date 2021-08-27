Анчелотти отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса".

"Хорошая новость в том, что Роналду возвращается в любимую команду, за которую он прекрасно играл в течение долгого времени. У меня хорошие отношения с Сульшером и клубом "МЮ", - приводит слова Анчелотти журналист Дермотт Корриган в своем твиттере.

Напомним, что Роналду ранее уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы.

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