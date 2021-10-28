Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана из "Барселоны"

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Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана из "Барселоны"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны".

"Это часть нашей работы. Со мной такое тоже случалось много раз. Нужно двигаться дальше. Куман отдал всё, что мог", - сказал Анчелотти.

"Барса" уволила Кумана спустя три дня после поражения от "Реала" (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.

Ожидается, что голландца на тренерском мостике "сине-гранатовых" заменит Хави.

Не пропустите: Стал известен размер компенсации Куману за увольнение из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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