Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана из "Барселоны"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал отставку Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны".

"Это часть нашей работы. Со мной такое тоже случалось много раз. Нужно двигаться дальше. Куман отдал всё, что мог", - сказал Анчелотти.

"Барса" уволила Кумана спустя три дня после поражения от "Реала" (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.

Ожидается, что голландца на тренерском мостике "сине-гранатовых" заменит Хави.

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