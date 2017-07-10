Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адрес

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттироберт левандовски

Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адресГлавный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти дал ответ агенту форварда своей команды Роберта Левандовски на критику в свой адрес.

"Понятно, что есть агенты, которые говорят слишком много. Я не знаю, зачем они это делают. Я не в первый раз встречаю, когда в своих целях они используют СМИ. Порядочные агенты этого не делают", - цитирует наставника чемпионов Германии football.fr.

Напомним, "Бавария" включилась в борьбу за Хамеса. | soccernews.ru

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