Анчелотти ответил агенту Левандовски на критику в свой адрес
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти дал ответ агенту форварда своей команды Роберта Левандовски на критику в свой адрес.
"Понятно, что есть агенты, которые говорят слишком много. Я не знаю, зачем они это делают. Я не в первый раз встречаю, когда в своих целях они используют СМИ. Порядочные агенты этого не делают", - цитирует наставника чемпионов Германии football.fr.
Напомним, "Бавария" включилась в борьбу за Хамеса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25