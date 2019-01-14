Анчелотти ответил "Манчестер Сити" и ПСЖ, которые пытаются купить Аллана

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти дал понять "Манчестер Сити" и ПСЖ, что полузащитник Аллан не продаётся.

Напомним, что парижане готовы заплатить за 28-летнего бразильца 80 миллионов евро, а "горожане" - и вовсе 112 миллионов.

"Аллан - игрок "Наполи" и я не волнуюсь по поводу его ухода. Он фантастически провёл первую часть сезона, и мы надеемся, что во второй части он сыграет ещё лучше. Нечего обсуждать, наш клуб не планирует крупных сделок. Теперь я жду, когда закроется трансферное окно, чтобы мы могли сосредоточиться на футболе" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

В текущем сезоне Аллан сыграл за "Наполи" 25 матчей и сделал 2 ассиста.

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