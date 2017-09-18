Анчелотти ответил на критику Арриго Сакки
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти ответил на критику известного итальянского наставника Арриго Сакки, который заявил, что самому титулованному клубу Германии следует задуматься об увольнении 58-летнего специалиста ввиду того, что он потерял страсть к игре.
"Я должен буду пригласить его на свою вечеринку. Я все еще полон энергии и я люблю свою работу", - ответил Анчелотти.
Напомним, Анчелотти анонсировал отсутствие Роббена в игре с "Шальке". | soccernews.ru
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