Анчелотти ответил на претензии о мягкости тренировочного процесса в "Баварии"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти ответил на претензии о мягкости тренировочного процесса в мюнхенской команде, из-за чего отдельные игроки устраивали дополнительные занятия за пределами базы втайне от наставника.

"Все говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка плохая. Они могут говорить всё, что хотят. Я итальянский тренер, для которого молчание - это добродетель. Так что лучше молчать и думать" - цитирует Анчелотти L’Equipe.

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