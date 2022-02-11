Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с ПСЖ

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что форвард Карим Бензема будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

На вопрос журналиста об участии француза в важнейшей игре итальянский тренер ответил: "Да".

В текущем сезоне Бензема сыграл за "сливочных" 28 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

ПСЖ примет "Реал" во вторник, 15 февраля, в 23:00 по московскому времени.

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