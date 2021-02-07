Анчелотти поделился эмоциями от матча с "Манчестер Юнайтед": "Фантастическая игра!"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о результате встречи 23-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (3:3). Напомним, "ириски" смогли добиться ничьей на 95-й минуте матча.

"Вау, какая игра! Просто фантастические эмоции! Что тут сказать? Мы заслужили такой результат, несмотря на то, что первые 45 минут провели не слишком уверенно. Во втором тайме мы играли смелее. Атаковали и продвигались вперeд. В конце концов, мы заслужили ничью.

По эмоциям это было похоже на победу, но это всего одно очко. Мы играли с одной из лучших команд в АПЛ. Матч показал, что наши качества позволяют бороться. Я горжусь своей командой", – цитирует итальянца ВВС.