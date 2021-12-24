Анчелотти поделился мнением о Бензема
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о французском нападающем команды Кариме Бензема.
– Бензема – лучший форвард мира на данный момент?
– Да, я считаю именно так, потому что сейчас он стал много забивать – и делать это регулярно. У него столько же голов, сколько у Роналду или Холанда.
Бензема – игрок, решающий судьбу матчей. В игре против «Атлетика» мы это снова увидели – он забил два мяча за короткий промежуток времени. Он в потрясающей форме, – сказал итальянский специалист.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.
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