Анчелотти поделился мнением о Бензема

Теги реал мадридкарим бенземакарло анчелотти

Анчелотти поделился мнением о БенземаФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о французском нападающем команды Кариме Бензема.

– Бензема – лучший форвард мира на данный момент?

– Да, я считаю именно так, потому что сейчас он стал много забивать – и делать это регулярно. У него столько же голов, сколько у Роналду или Холанда.

Бензема – игрок, решающий судьбу матчей. В игре против «Атлетика» мы это снова увидели – он забил два мяча за короткий промежуток времени. Он в потрясающей форме, – сказал итальянский специалист.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 18 матчей в Ла Лиге, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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