Анчелотти поделился мнением о лидерстве "Реала" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о лидерстве команды в Ла Лиге после победы над "Реал Сосьедадом" (2:0) в матче 16-го тура Примеры.

"Цифры говорят, что у нас все хорошо. Мы провели идеальный матч против сильной команды на выезде, где всем тяжело. Не думаю, что чемпионство стало ближе. Мы добились хорошего результата, но гонка продолжается. У нас сильные конкуренты, побеждать в каждом матче тяжело", - сказал итальянский специалист.

После 16 матчей "Реал" набрал 39 очков.

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