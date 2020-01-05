Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"

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Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем" в Кубке Англии.

"Для фанатов важно каждое дерби, это особенная игра для них. Я участвовал в миланском и римском дерби, я знаю, насколько такие встречи отличаются.

"Ливерпуль", конечно, фаворит, однако на дерби может произойти все что угодно. Нужно верить в себя", - сказал Анчелотти.

Матч "Ливерпуль" -  "Эвертон" состоится сегодня, 5 января. Начало - в 19:00 (мск).

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