Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем" в Кубке Англии.
"Для фанатов важно каждое дерби, это особенная игра для них. Я участвовал в миланском и римском дерби, я знаю, насколько такие встречи отличаются.
"Ливерпуль", конечно, фаворит, однако на дерби может произойти все что угодно. Нужно верить в себя", - сказал Анчелотти.
Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" состоится сегодня, 5 января. Начало - в 19:00 (мск).
А еще: Анчелотти назвал "Эвертону" четыре трансферные цели на январь| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14