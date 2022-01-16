Анчелотти поделился мнением о Суперкубке Испании
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Атлетиком" в рамках финала Суперкубка Испании.
"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".
Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал итальянский специалист.
Игра между "Атлетиком" и "Мадридом" состоится сегодня, 16 января. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14