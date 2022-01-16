Анчелотти поделился мнением о Суперкубке Испании

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Атлетиком" в рамках финала Суперкубка Испании.

"У "Атлетика" есть целый ряд сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп игры, умелую работу при стандартных положениях. Мы должны держать это в уме. И наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинале против "Барсы".

Я очень рад, что сейчас наступил такой волнительный период. Дойти до финала – это всегда особенное событие, а уж во главе "Реала" – тем более. Но эта команда привычна к подобным матчам и моментам", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Атлетиком" и "Мадридом" состоится сегодня, 16 января. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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