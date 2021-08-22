Анчелотти поделился мнением о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Теги реал мадридкарло анчелоттикилиан мбаппепсж

Анчелотти поделился мнением о возможном переходе Мбаппе в "Реал"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в королевский клуб.

"Я не знаю, меня не волнует то, что будет до закрытия трансферного окна. У нас хороший и сильный состав. Я рад, что смогу с ним работать.  

Конечно, в раздевалке о трансферах не говорят. Разговоры идут о предстоящих матчах, наша команда думает о подготовке к играм, о создании хорошей атмосферы. И сейчас она у нас хорошая", — приводит слова Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что "сливочные" намерены приобрести Мбаппе в самом конце августа.

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