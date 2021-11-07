Анчелотти поделился мнением об отставании "Барселоны" от "Реала"

Теги реал мадридбарселонакарло анчелоттила лига

Анчелотти поделился мнением об отставании "Барселоны" от "Реала"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о результатах "Барселоны" в Ла Лиге.

– "Барселона" уже не сможет претендовать на победу в Ла Лиге, несмотря на приход Хави?

– Мне тяжело говорить о "Барселоне". Я уважаю этот клуб, уважаю Хави и желаю ему лишь успехов.

Тут нечему радоваться, но у "Барселоны" есть необходимое мастерство для того, чтобы успешно выйти из сложной ситуации. То, что она так сильно отстала, удивляет, конечно, но ей по силам вернуться в гонку. Сезон длинный, в чемпионате высокая конкуренция. Случиться может что угодно, – сказал итальянский специалист.

В текущий момент "Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 17 очками в активе после 12 сыгранных игр, "Реал" же с 27 баллами находится на вершине таблицы.

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