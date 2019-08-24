Анчелотти поделился мыслями после перехода в "Наполи" Лосано

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал трансфер полузащитника Ирвинга Лосано.

"Благодаря Лосано и другим покупкам "Наполи" стал конкурентоспособным. Мы стали сильнее и увереннее по сравнению с прошлым сезоном.

В эти трансферное окно клуб потратил много денег, но сделал хорошие приобретения.

Лосано это игрок, за которым мы давно следили, и благодаря усердной работе клуба он с нами. Этот трансфер не был простым", - сказал Анчелотти.

Напомним, вчера, 23 августа, стало известно, что Ирвинг Лосано перешел в "Наполи" за 38 миллионов евро.

Сегодня, 24 августа, "Наполи" в 1-м туре Серии А сыграет с "Фиорентиной". Начало - в 21:45 (мск).

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