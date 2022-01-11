Анчелотти поделился ожиданиями от "Класико" в полуфинале Суперкубка Испании
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед матчем против "Барселоны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
"Мы все в порядке и готовы к Суперкубку с правильным настроем. Мы хотели бы выиграть этот первый титул в сезоне. Можно выиграть игру, можно проиграть... Мы должны сыграть как можно лучше против сильного соперника. Мы все хотим выйти в финал.
Я не знаю, начнет ли Карвахаль завтра, он травмирован уже месяц. Карвахаль и Родриго/Асенсио - мои единственные сомнения на завтра".
Кто вам больше всего нравится в "Барселоне"?
"Пике, Бускетс и Жорди Альба всегда полезны, но сейчас в центре внимания их молодежь... Гави, Нико... они - их будущее".
Фаворит матча?
"Меня бы беспокоило, что игроки считали бы нас фаворитами. Не думайте об этом. Мои игроки не считают нас фаворитами. Мы думаем, что можем показать хорошую игру и сделаем все, чтобы победить".
Хави?
"Барселона" Хави — это команда, которая мне нравится из-за футбольной идеи, которую он хочет применить к своей команде. С его идеями и отношением команда станет лучше", - сказал итальянский специалист.
Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14