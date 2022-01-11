Анчелотти поделился ожиданиями от "Класико" в полуфинале Суперкубка Испании

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Анчелотти поделился ожиданиями от "Класико" в полуфинале Суперкубка Испании

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед матчем против "Барселоны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

"Мы все в порядке и готовы к Суперкубку с правильным настроем. Мы хотели бы выиграть этот первый титул в сезоне. Можно выиграть игру, можно проиграть... Мы должны сыграть как можно лучше против сильного соперника. Мы все хотим выйти в финал.

Я не знаю, начнет ли Карвахаль завтра, он травмирован уже месяц. Карвахаль и Родриго/Асенсио - мои единственные сомнения на завтра".

Кто вам больше всего нравится в "Барселоне"? 

"Пике, Бускетс и Жорди Альба всегда полезны, но сейчас в центре внимания их молодежь... Гави, Нико... они - их будущее".

Фаворит матча?

"Меня бы беспокоило, что игроки считали бы нас фаворитами. Не думайте об этом. Мои игроки не считают нас фаворитами. Мы думаем, что можем показать хорошую игру и сделаем все, чтобы победить".

Хави?

"Барселона" Хави — это команда, которая мне нравится из-за футбольной идеи, которую он хочет применить к своей команде. С его идеями и отношением команда станет лучше", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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