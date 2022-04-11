Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча против "Челси" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что первую встречу королевский клуб выиграл со счетом 3:1.

"Нам нужно развить успех, который мы заработали в прошлом матче. Завтра будет сложная игра.

Сообщение моим игрокам? Думаю, мне очень повезло, что у меня есть команда, обладающая таким опытом для подобных игр. Они умеют анализировать и готовиться к таким играм. У нас есть возможность выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Челси" знает, что стоит на кону. Будет сложно, но они постараются пройти в полуфинал. Такие команды никогда не сдаются. Мы очень уважаем Челси и готовы страдать завтра, чтобы выйти в следующий раунд", - сказал итальянский специалист.

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