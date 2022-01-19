Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против "Эльче" в рамках 1\8 финала Кубка Короля.
Но перед этим итальянец вспомнил о смерти легенды королевского клуба Пако Хенто, который умер накануне.
"Прежде чем начать пресс-конференцию, я хочу сказать, что наша легенда Пако Хенто навсегда останется с нами в наших сердцах".
О завтрашнем матче
"Завтра нас ждет еще один финал. Мы должны быть готовы, провести идеальную игру и победить. Завтра сыграет лучший состав, потому что это важно. Мне просто нужно оценить усталость игроков, которые играли в финале Суперкубка.
Винисиус будет играть всегда, когда он не устал и не травмирован. В данный момент он не устал", - сказал итальянский специалист.
Игра между "Эльче" и "Реалом" состоится уже завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа
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