Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против "Эльче" в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

Но перед этим итальянец вспомнил о смерти легенды королевского клуба Пако Хенто, который умер накануне.

"Прежде чем начать пресс-конференцию, я хочу сказать, что наша легенда Пако Хенто навсегда останется с нами в наших сердцах".

О завтрашнем матче

"Завтра нас ждет еще один финал. Мы должны быть готовы, провести идеальную игру и победить. Завтра сыграет лучший состав, потому что это важно. Мне просто нужно оценить усталость игроков, которые играли в финале Суперкубка.

Винисиус будет играть всегда, когда он не устал и не травмирован. В данный момент он не устал", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Эльче" и "Реалом" состоится уже завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).

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