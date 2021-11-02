Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Шахтером"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался перед матчем против "Шахтера" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

О текущей форме команды

"У команды всё в порядке. Мы хорошо знаем соперника и собираемся разработать хорошую стратегию для победы".

О травмированных

"Бэйл почти полностью восстановился, посмотрим, сыграет ли он с "Райо". Я рад, что Уэльс вызвал его, это означает, что он готов и получит минуты. Травма Родриго не выглядит серьёзной. Думаю, он вернется после перерыва на сборные".

О тех, кто мало играет

"Я стараюсь давать Йовичу как можно больше внимания, он счастлив быть здесь, и он в хорошей форме. Мне он нравится как нападающий, но перед ним стоит лучший нападающий в мире, Бензема. Азар хорошо тренируется. Ему нужно ловить шанс, когда он у него будет - точно так же, как Мариано, верить".

О вингерах

"Асенсио и Родриго разные, Гоэс чистый вингер. Если у вас есть Винисиус, то вам не необходим атакующий крайний защитник, но с игроком характеристик Асенсио такой игрок необходим, для создания большей глубины".

Игра между "Реалом" и "Шахтером" состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск).

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