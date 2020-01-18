Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о ничейном матче команды с "Вест Хэмом" (1:1) в 23-м туре АПЛ.

"Хорошо, что набрали очко. В первом тайме играли не очень хорошо, вторая половина была лучше. В целом, матч неплохой.

Как пропустили - не доволен. Но радует то, что быстро отыгрались. Действовали уверенно", - сказал Анчелотти.

"Эвертон" с 29 баллами занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Анчелотти сыграют с "Ньюкаслом".

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