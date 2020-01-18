Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о ничейном матче команды с "Вест Хэмом" (1:1) в 23-м туре АПЛ.
"Хорошо, что набрали очко. В первом тайме играли не очень хорошо, вторая половина была лучше. В целом, матч неплохой.
Как пропустили - не доволен. Но радует то, что быстро отыгрались. Действовали уверенно", - сказал Анчелотти.
"Эвертон" с 29 баллами занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Анчелотти сыграют с "Ньюкаслом".
Не пропустите: "Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ | http://soccernews.ru
главное
-
Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
-
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
-
Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
-
"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги
-
Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"
Лента новостей
-
"Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" в матче Серии А
-
Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
-
Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре"
-
Холанд прокомментировал свой дебютный матч в составе "Боруссии"
-
Матч "Осасуна" и "Вальядолид" закончился миром
-
Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"
-
1
"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте
-
Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
-
Малком забил первый гол за "Зенит" на сборах в Катаре
-
Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом"
-
"Сассуоло" обыграл "Торино" в домашнем матче Серии А
-
Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"
-
Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"
-
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
-
Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в сезоне-2019/20
-
Гвардиола: "Пэлас" не создал ничего особенного, но заработал очко"
-
"Вулверхэмптон" переиграл "Саутгемптон", уступая 0:2
-
1
Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"
-
1
Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
-
"Оренбург" проиграл "Словану" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17