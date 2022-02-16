Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Руководство мадридского "Реала" осталось недовольным тем, в каком стиле сыграла команда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (0:1), сообщает ESPN.
По информации источника, в руководстве королевского считают, что отсутствие в команде такого футболиста, как Килиан Мбаппе, стало главное причиной в поражении вот парижан.
Отмечается, что критике подвергся главный тренер команды Карло Анчелотти. Боссы "сливочных" недовольны тем, что итальянский тренер выбрал оборонительный план на игру.
Ответный матч между этими командами пройдет 9 марта на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14