Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Руководство мадридского "Реала" осталось недовольным тем, в каком стиле сыграла команда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (0:1), сообщает ESPN.

По информации источника, в руководстве королевского считают, что отсутствие в команде такого футболиста, как Килиан Мбаппе, стало главное причиной в поражении вот парижан.

Отмечается, что критике подвергся главный тренер команды Карло Анчелотти. Боссы "сливочных" недовольны тем, что итальянский тренер выбрал оборонительный план на игру.

Ответный матч между этими командами пройдет 9 марта на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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