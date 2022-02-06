Анчелотти пользуется доверием в "Реале"

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пользуется доверием в королевском клубе, сообщает издание Marca.

По информации источника, в стане "Реала" полностью доверяю итальянскому специалисту даже после вылета команды из Кубка Короля от "Атлетика" (0:1) в 1\4 финала.

Отметим, что в Ла Лиге королевский клуб занимает первое место, и в случае победы над "Гранадой" в сегодняшнем матче оторвется от "Севилья" на 6 очков.

В Лиге чемпионов в 1/8 финала "Реал" сыграет с ПСЖ.

Игра между "Мадридом" и "Гранадой" начнется сегодня в 23:00 (мск).

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