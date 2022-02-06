Анчелотти пользуется доверием в "Реале"

Теги карло анчелоттиреал мадрид

Анчелотти пользуется доверием в "Реале"

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пользуется доверием в королевском клубе, сообщает издание Marca.

По информации источника, в стане "Реала" полностью доверяю итальянскому специалисту даже после вылета команды из Кубка Короля от "Атлетика" (0:1) в 1\4 финала.

Отметим, что в Ла Лиге королевский клуб занимает первое место, и в случае победы над "Гранадой" в сегодняшнем матче оторвется от "Севилья" на 6 очков.

В Лиге чемпионов в 1/8 финала "Реал" сыграет с ПСЖ.

Игра между "Мадридом" и "Гранадой" начнется сегодня в 23:00 (мск).

Также не пропустите: Нойер повторил рекорд Кана. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 февраля

Главные новости дня: 5 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов