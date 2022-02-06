Анчелотти пользуется доверием в "Реале"
Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти пользуется доверием в королевском клубе, сообщает издание Marca.
По информации источника, в стане "Реала" полностью доверяю итальянскому специалисту даже после вылета команды из Кубка Короля от "Атлетика" (0:1) в 1\4 финала.
Отметим, что в Ла Лиге королевский клуб занимает первое место, и в случае победы над "Гранадой" в сегодняшнем матче оторвется от "Севилья" на 6 очков.
В Лиге чемпионов в 1/8 финала "Реал" сыграет с ПСЖ.
Игра между "Мадридом" и "Гранадой" начнется сегодня в 23:00 (мск).
Также не пропустите: Нойер повторил рекорд Кана. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Эдгар Давидс прокомментировал переход Влаховича в "Ювентус"
-
Салах поделился ожиданиями от финала Кубка Африки
-
Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС
-
Ханданович прокомментировал поражение от "Милана"
-
Анчелотти пользуется доверием в "Реале"
-
Зе Луиш может перейти в "Арсенал"
-
Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
"Монако" без Головина победил "Лион"
-
"Севилья" потеряла очки в матче с "Осасуной"
-
"Тоттенхэм" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Фиорентина" Кокорина крупно проиграла "Лацио"
-
Нойер повторил рекорд Кана
-
Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки
-
Индзаги прокомментировал поражение от "Милана"
-
Стало известно, сколько "Спартак" сможет выручить с перехода Жиго в "Марсель"
-
"Челси" нашел замену Рюдигеру в "Барселоне"
-
"Бернли" и "Уотфорд" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Защитник "Мидлсбро" восхитился внешностью Роналду
-
"Бавария" - лидер среди европейских клубов по выручке от продажи футболок в 2021 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14