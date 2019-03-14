Анчелотти попросил "Интер" подписать Икарди

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Анчелотти попросил "Интер" подписать Икарди

"Наполи" будет участвовать в борьбе за форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает Football Italia, видеть футболиста в своей команде желает тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Напомним, что на Икарди также претендует "Ювентус".

Икарди в последнее время пропускает тренировки команды, ссылаясь на проблемы с коленом. Ранее у аргентинца забрали капитанскую повязку.

Икарди перебрался в "Интер" в 2013 году. В этом сезоне на его счету 15 забитых мячей и 3 ассиста в 28 играх.

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