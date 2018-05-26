Анчелотти попросил "Наполи" подписать форварда "Фиорентины"

Новый наставник "Наполи" Карло Анчелотти хочет видеть в своей команде Федерико Кьезу из "Фиорентины".

Как сообщает Football Italia, руководство неаполитанцев пообещало тренеру трансфер молодого форварда, однако сам игрок не спешит покидать "фиалок".

Отметим, что клаусула Кьезы составляет 60 миллионов евро.

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