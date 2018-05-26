Анчелотти попросил "Наполи" подписать форварда "Фиорентины"
Новый наставник "Наполи" Карло Анчелотти хочет видеть в своей команде Федерико Кьезу из "Фиорентины".
Как сообщает Football Italia, руководство неаполитанцев пообещало тренеру трансфер молодого форварда, однако сам игрок не спешит покидать "фиалок".
Отметим, что клаусула Кьезы составляет 60 миллионов евро.
Читайте также: "Наполи" нацелился на одного из лидеров "Зенита". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Лента новостей
-
Роналду: "Лига Чемпионов должна быть переименована в Лигу Чемпионов CR7"
-
ЦСКА согласовал подписание лидера атак "Шахтера"
-
Погба назвал полузащитников, которые сильнее его
-
Рамос: "Для Роналду нет лучше места, чем "Реал"
-
Агент Роналду дал комментарий по будущему своего клиента
-
Геркус: "Реал" - короли нашей футбольной вселенной"
-
2
Салах не сыграет на Чемпионате Мира
-
Модрич: "Не думаю, что в будущем кто-то повторит это достижение"
-
В борьбе за Бэйла появился фаворит
-
Данни назвал идеального кандидата на должность наставника "Зенита"
-
Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаря
-
Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса
-
Иско рассматривает вариант с уходом из "Реала"
-
РФС показал, как сборная России смотрела финал Лиги Чемпионов
-
Бэйл: "Нужно обсудить мое будущее с агентом"
-
Клопп спел после поражения в финале Лиги Чемпионов
-
Чемпионат Мира в России станет рекордным для "Барселоны"
-
Зидан обошел по количеству выигранных кубков чемпионов Фергюсона, Моуринью и Гвардиола
-
Бушманов: "Финал Лиги Чемпионов удался на славу, победа "Реала" - закономерна"
-
За последние пять лет испанские клубы выиграли девять из десяти еврокубков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21