Анчелотти попросил Тите не выпускать игроков в "Реала" в матче сборной Бразилии

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Бразильские футболисты мадридского "Реала" получат отдых в матче против сборной Парагвая в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти поговорил с наставником бразильской команды Тите и попросил не выпускать Винисиуса и Каземиро в стартовом составе на матч с Парагваем.

По информации источника, Тите согласился удовлетворить просьбу тренера "Мадрида" и оставит Винисиуса и Каземиро на скамейке запасных.

Благодаря этому они смогут сыграть в матче против "Атлетика" в рамках 1\4 финала Кубка Короля.

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