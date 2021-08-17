Анчелотти попросил вернуть Роналду в "Реал"

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Анчелотти попросил вернуть Роналду в "Реал"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" до закрытия летнего трансферного окна.

По информации El Chiringuito, на возвращении 36-летнего футболиста в мадридский клуб настаивает главный тренер Карло Анчелотти.

Сообщается, что итальянский специалист уже в течение нескольких недель контактирует со звёздным форвардом и его агентом Жорже Мендешем.

Игроки "сливочных" также позитивно воспримут переход португальца, однако президент "Реала" Флорентино Перес пока не рассматривает такой вариант.

Не исключено, что подписание Роналду станет для королевского клуба альтернативным сценарием, если ПСЖ всё-таки не отпустит в Мадрид Килиана Мбаппе.

Не пропустите: ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году. | http://soccernews.ru
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