Анчелотти поставил условия перед Федерацией футбола Италии

Известный тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", может возглавить сборную Италии.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 58-летний специалист вполне может возглавить "Скуадру Адзурру", однако такой вариант будет возможен, если Федерация футбола его страны выполнит ряд условий. В частности, Анчелотти потребовал провести серьезные изменения в руководстве ФФИ, предоставить ему возможность самостоятельно выбирать себе помощников и солидный для себя оклад.

Не пропустите: итоги 12-го тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru