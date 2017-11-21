Анчелотти поставил условия перед Федерацией футбола Италии

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Анчелотти поставил условия перед Федерацией футбола ИталииИзвестный тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", может возглавить сборную Италии.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 58-летний специалист вполне может возглавить "Скуадру Адзурру", однако такой вариант будет возможен, если Федерация футбола его страны выполнит ряд условий. В частности, Анчелотти потребовал провести серьезные изменения в руководстве ФФИ, предоставить ему возможность самостоятельно выбирать себе помощников и солидный для себя оклад.

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