Анчелотти потерпел самое крупное поражение в своей карьере

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Анчелотти потерпел самое крупное поражение в своей карьере

Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:5. Это поражение стало самым крупным в карьере главного тренера ливерпульского клуба Карло Анчелотти.

Поединок с "Манчестер Сити" стал для итальянского специалиста 1167-м в карьере.

В нынешнем сезоне "Эвертон" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и не сумел пробиться в еврокубки.

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