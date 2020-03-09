Анчелотти повторил личный антирекорд, потерпев самое крупное поражение в чемпионате

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Анчелотти повторил личный антирекорд, потерпев самое крупное поражение в чемпионате

"Челси" разгромил "Эвертон" со счётом 4:0 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти повторил личный антирекорд по крупнейшему поражению в рамках чемпионата.

Ранее итальянец так крупно проигрывал только с "Реалом" в феврале 2015 года. 

Пять лет назад четыре безответных гола в ворота "сливочных" отгрузил мадридский "Атлетико".

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