Анчелотти: "Предсезонка была плохой, но вам не стоит волноваться"

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Анчелотти: "Предсезонка была плохой, но вам не стоит волноваться"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти дал комментарии после выигрыша Суперкубка Германии.

"Разумеется, трофей важен. Я доволен. Предсезонка была плохой, но вам не стоит волноваться. Когда начнется сезон, мы будем в порядке" - приводит слова Анчелотти твиттер Mia San Mia.

В матче за Суперкубок Германии "Баварии" одержала победу над дортмундской "Боруссией" (2:2, по пенальти 5:4).

Смотрите также обзор матча "Боруссия Д" - "Бавария". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов