Анчелотти: "Предсезонка была плохой, но вам не стоит волноваться"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти дал комментарии после выигрыша Суперкубка Германии.

"Разумеется, трофей важен. Я доволен. Предсезонка была плохой, но вам не стоит волноваться. Когда начнется сезон, мы будем в порядке" - приводит слова Анчелотти твиттер Mia San Mia.

В матче за Суперкубок Германии "Баварии" одержала победу над дортмундской "Боруссией" (2:2, по пенальти 5:4).

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