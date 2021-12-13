Анчелотти прервал неудачную серию в матчах с "Атлетико"

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Анчелотти прервал неудачную серию в матчах с "Атлетико"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти впервые победил "Атлетико" в Ла Лиге.

Для этого итальянскому тренеру потребовалось пять матчей. Ранее "сливочные" под руководством 62-летнего специалиста потерпели три поражения от "матрасников" и один раз сыграли вничью в чемпионате.

При этом статистика Анчелотти с "Атлетико" в других турнирах гораздо успешнее - он одерживал победы в Кубке Испании, а также в четвертьфинале и финале Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над "Атлетико". | http://soccernews.ru
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