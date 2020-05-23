Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше

Теги наполикарло анчелоттиэвертон

Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что ему больше нравится тренировать английский клуб, а не итальянский.

"Определенно, тренировать АПЛ намного приятнее. Фанаты не оказывают давление, атмосфера в Англии лучше.

Спустя девять лет я вернулся в Италию, но ничего не изменилось. То же давление, то же насилие среди болельщиков. В Англии люди на стадионах люди более уважительные", - сказал специалист.

Напомним, в 2019 году специалист покинул "Наполи" и возглавил "Эвертон". 

Не пропустите: Анчелотти зовёт в "Эвертон" двух игроков "Реала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов