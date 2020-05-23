Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что ему больше нравится тренировать английский клуб, а не итальянский.

"Определенно, тренировать АПЛ намного приятнее. Фанаты не оказывают давление, атмосфера в Англии лучше.

Спустя девять лет я вернулся в Италию, но ничего не изменилось. То же давление, то же насилие среди болельщиков. В Англии люди на стадионах люди более уважительные", - сказал специалист.

Напомним, в 2019 году специалист покинул "Наполи" и возглавил "Эвертон".

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