Анчелотти признался, что в Англии ему работать комфортнее, чем в Италии

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что в Англии ему комфортнее работать, чем в Италии.

"В Англии мне дышится легче. Дело не в игре, это не имеет значение. Главное - окружающая среда. Англия не держит обид.

В Италии меня раздражает то, что на некоторых стадионах тебя ненавидят только за то, что ты сменил команду. В Англии это немыслимо", - цитирует Анчелотти Corriere della Sera.

Напомним, в декабре 2019 года Анчелотти был уволен из "Наполи". Спустя несколько дней 60-летний специалист возглавил "Эвертон".

А еще: Анчелотти сравнил Ришарлисона с Роналду| http://soccernews.ru