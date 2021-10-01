Анчелотти продолжает верить в Азара

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Анчелотти продолжает верить в Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти всерьёз рассчитывает на вингера Эдена Азара.

По информации Marca, несмотря на скептическое отношение к бельгийцу со стороны общественности, тренер продолжает верить в него.

Итальянский специалист уверен, что 30-летний футболист по-прежнему способен стать лидером "сливочных".

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 7 матчей и сделал 1 ассист.

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