Анчелотти продолжает верить в Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти всерьёз рассчитывает на вингера Эдена Азара.

По информации Marca, несмотря на скептическое отношение к бельгийцу со стороны общественности, тренер продолжает верить в него.

Итальянский специалист уверен, что 30-летний футболист по-прежнему способен стать лидером "сливочных".

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 7 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru