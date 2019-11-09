Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"

Теги карло анчелоттиаурелио де лаурентиснаполи

Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил не увольнять главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководитель клуба действительно хотел отправить в отставку 60-летнего специалиста, однако его переубедили юристы.

Де Лаурентису указали, что отстранение Анчелотти от работы обойдётся недёшево и посоветовали не пороть горячку.

По итогам 11 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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