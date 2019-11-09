Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил не увольнять главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководитель клуба действительно хотел отправить в отставку 60-летнего специалиста, однако его переубедили юристы.

Де Лаурентису указали, что отстранение Анчелотти от работы обойдётся недёшево и посоветовали не пороть горячку.

По итогам 11 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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