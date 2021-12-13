Анчелотти прокомментировал игру Модрича против "Атлетико"

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Анчелотти прокомментировал игру Модрича против "Атлетико"Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре хорватского хавбека команды Луки Модрича в дерби против "Атлетико" в 17-м туре Ла Лиги (2:0).

"Я поздравил его с такой игрой, она была зрелищной.

Модрич был ярок с мячом и без мяча. Это было экстраординарно", – сказал итальянский специалист.

Отметим, что после матча Анчелотти поаплодировал 36-летнему полузащитнику и обнял его. Благодаря этой победе "Реал" увеличил отрыв от "матрасников" в Ла Лиге до 13 очков.

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