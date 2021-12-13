Анчелотти прокомментировал игру Модрича против "Атлетико"
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре хорватского хавбека команды Луки Модрича в дерби против "Атлетико" в 17-м туре Ла Лиги (2:0).
"Я поздравил его с такой игрой, она была зрелищной.
Модрич был ярок с мячом и без мяча. Это было экстраординарно", – сказал итальянский специалист.
Отметим, что после матча Анчелотти поаплодировал 36-летнему полузащитнику и обнял его. Благодаря этой победе "Реал" увеличил отрыв от "матрасников" в Ла Лиге до 13 очков.
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|Бетис
|20
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|20
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|13
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|Эйбар
|20
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|20
|18
|18
|Сельта Виго
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