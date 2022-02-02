Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии

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Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал новости о том, что его тренерская лицензия от УЕФА истекла и организация попросила его заново сдать экзамен, чтобы он имел возможность тренировать.

"Я стараюсь уважать законы. Думаю, случилось недопонимание. Моя лицензия действительно истекла, но испанская федерация помогла мне, и я прошел курсы в октябре.

Проблема – в коммуникации. Должен поблагодарить испанскую федерацию за организацию этого курса", - сказал итальянский специалист.

Ближайшая игра "Реала" состоится завтра, 3 февраля против "Атлетика" в 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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