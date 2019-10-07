Анчелотти прокомментировал матч с "Торино"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что думает о ничейном матче 7-го тура чемпионата Италии с "Торино" (0:0). Об этом сообщает Calciomercato.
"Игра была непростой. Мы сделали очень много, однако нам не хватило эффективности перед воротами. Мы слишком скромно действовали на завершающем этапе.
Глядя на турнирную таблицу можно расплакаться. Нам не хватает трех очков, которые мы не добрали в матче с "Кальяри".
В матче с "Торино" мы очень упорно работали. Они тоже хорошо выглядели", - сказал Анчелотти.
После 7 туров Серии А "Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.
А еще: Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"| http://soccernews.ru
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