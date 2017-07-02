Анчелотти прокомментировал назначение Саньоля своим ассистентом

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о назначении Вилли Саньоля своим ассистентом.

"Вилли отлично подходит нам. Я хотел получить ассистента, знающего клуб. В качестве тренера он уже получил огромный опыт. К тому же он в прошлом был игроком "Баварии“ - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

За "Баварию" Саньоль выступал в период с 2000 по 2009 год. В составе мюнхенского клуба он 5 раз становился чемпионом Германии, 4 раза обладателем Кубка Германии, а также по одному разу выигрывал Кубок немецкой лиги и Лигу Чемпионов.

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