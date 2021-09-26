Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом"

Теги реал мадридкарло анчелоттивильярреалла лига

Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом" (0:0) в матче седьмого тура Ла Лиги.

"Мы старались прессинговать, но они очень здорово двигали мяч, контролировали его и усложняли нам жизнь. Очевидно, мы провели не лучший матч в этом сезоне.

Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас, но именно поэтому он и здесь.

Я не расстроен из-за ничьей, потому что с "Вильярреалом" она возможна. Мы продолжим наш путь в Ла Лиге.

Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой", – сказал Анчелотти.

Также не пропустите: Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа

Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов