Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом" (0:0) в матче седьмого тура Ла Лиги.

"Мы старались прессинговать, но они очень здорово двигали мяч, контролировали его и усложняли нам жизнь. Очевидно, мы провели не лучший матч в этом сезоне.

Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас, но именно поэтому он и здесь.

Я не расстроен из-за ничьей, потому что с "Вильярреалом" она возможна. Мы продолжим наш путь в Ла Лиге.

Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой", – сказал Анчелотти.

Также не пропустите: Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru