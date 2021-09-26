Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом" (0:0) в матче седьмого тура Ла Лиги.
"Мы старались прессинговать, но они очень здорово двигали мяч, контролировали его и усложняли нам жизнь. Очевидно, мы провели не лучший матч в этом сезоне.
Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас, но именно поэтому он и здесь.
Я не расстроен из-за ничьей, потому что с "Вильярреалом" она возможна. Мы продолжим наш путь в Ла Лиге.
Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой", – сказал Анчелотти.
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